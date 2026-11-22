Bozüyük'te yol kontrolünde durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük'te yol kontrolünde durdurulan araçta ve 2 kişinin üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araçta ve üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araç ve araçtaki 2 kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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