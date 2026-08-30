Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bozüyük\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, resepsiyon, çelenk sunma, konuşmalar, şiirler, mehteran ve halk oyunları gösterileriyle kutlandı. Ardından İntikamtepe Şehitliği ziyaret edilerek dualar edildi ve anı defteri imzalandı.

(BİLECİK) - Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Tören alanına gelen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, öğrenci gruplarını selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tebriklerin kabulü resepsiyonu ile başladı. Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, Garnizon Komutanı Vet. Yrb. Erkan Erdal ve Başkan Bakkalcıoğlu bayram tebriklerini kabul etti.

Resepsiyonun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören protokol mensupları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlarken; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına Garnizon Komutanı Vet. Yrb. Erkan Erdal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Garnizon Komutanı Yrb. Erdal, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 104 yılında uluşça kutlamanın hakla gurur ve heyecanla yaşıyoruz Asil Türk milleti kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır."

Öğrencilerin okuduğu şiirler ile devam eden programda mehteran gösterisi ve halk oyunları gösterileri yer aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, tören geçişi ile sona erdi.

ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ

Daha sonra İntikamtepe Şehitliği ziyaret edilerek saygı duruşunda bulunuldu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, şehitlikteki anı defterini imzaladı. Daha sonra şehit mezarları ziyaret edilerek kabirlerine karanfiller bırakıldı. Ayrıca öğle saatlerinde Bozüyük Belediyesi tarafından sesli anons sisteminden günün anlamına uygun marşlar ve müzik yayını yapıldı.

Törenlere Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, Garnizon Komutanı Vet. Yrb. Erkan Erdal, Başkan Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Fatih Aka, muhtarlar, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: ANKA

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