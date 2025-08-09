Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için uyarıcı broşürler dağıttı.
Ekipler, kentteki muhtarlık, kahvehane ve pazar yerlerine giderek sulama kanalları ve barajlara girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
İlk yardım konusunda da bilgi veren ekipler daha sonra bilgilendirici broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Boğulma Olaylarına Önlem - Son Dakika
