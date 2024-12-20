Bozyazı ilçesinde, düzenlenen etkinlikle sahildeki çöpler toplandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bozyazı sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve veliler sahildeki çöpleri topladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenledikleri etkinliğe velilerin de destek verdiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Çöp Temizlik Etkinliği - Son Dakika
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