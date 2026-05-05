Bozyazı'da Kayıp Kardeşler Defnedildi

05.05.2026 23:15
Mersin'de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Karaman'dan tatil için gittikleri Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu dün yaşamını yitiren Azra (8) ve kardeşi Ömer Selim Tülü'nün (5) cenazeleri, Bozyazı Devlet Hastanesi morgundaki ön otopsinin tamamlanmasıyla Paşakonağı Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı'nın kıldırdığı namazın ardından çocukların cenazeleri, okunan dualar eşliğinde defnedildi.

Hamile anne yoğun bakımda, baba ise servise alındı

Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen 6,5 aylık hamile anne Ebru (33) ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru baba Musa Tülü'nün (38) tedavileri sürüyor.

Annenin yoğun bakımda olduğu, babanın ise servise alındığı öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma kapsamında, çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğünün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumundan da rapor istendi.

Başsavcılığın talimatıyla ilçeye yönlendirilen AFAD ekipleri, ailenin kaldığı 2 katlı bina ve çevresi ile yolculuk yaptıkları aracı inceledi.

Tahliye edilen binada cihazlarla zehirli gaz ve kimyasal madde taraması gerçekleştiren ekipler, hava kalitesini kontrol etti.

İncelemenin ardından bina yeniden girişe kapatıldı.

Yıllık izinde ilçeye gitmişlerdi

Yıllık izinlerini Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde geçiren Tülü ailesi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülmüştü. Tedaviye alınan aileden Azra ve kardeşi Ömer Selim Tülü kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

