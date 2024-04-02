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Bozyazı'da muhtarlık kurasıyla belirlendi - Son Dakika
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Bozyazı'da muhtarlık kurasıyla belirlendi

Bozyazı\'da muhtarlık kurasıyla belirlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.

02.04.2024 17:21
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi.

İlçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için Okay Güğül ve Enver Başkan'ın da aralarında olduğu 3 aday yarıştı.

Mahalledeki 851 seçmen için kurulan sandıklardan, adaylar Güğül ve Başkan'a 329'ar oy çıktı.

Seçim görevlileri, iki adaya sonucu bildirip muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti.

Adayların katılımıyla İlçe Seçim Kurulu'nda çekilen kurada, muhtarlığı Güğül kazandı.

Okay Güğül, gazetecilere, muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını, vatandaşlar için güzel hizmetler sunmaya çalışacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Bozyazı, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozyazı'da muhtarlık kurasıyla belirlendi - Son Dakika

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