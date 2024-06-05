Bozyazı\'nda özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi

Bozyazı'nda 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sundu.
Lisenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri Bozyazı Şehit Murat Namdar Okulu'ndaki özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, liseli öğrencilerince gereksinimli çocuklara drama gösterisi sunuldu.
Programa, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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