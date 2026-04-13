Breanna Stewart Fenerbahçe Opet'e Geri Döndü: 'Reddedemeyeceğim Bir Fırsattı'

13.04.2026 13:51
Fenerbahçe Opet, 2022-23 sezonunda EuroLeague Women şampiyonluğu kazanan takımın önemli oyuncusu Breanna Stewart'ı yeniden kadrosuna katarak, Zaragoza'daki Final Six öncesi güçlendirdi. Stewart, dönüşünü 'her şeyin uyum içinde olduğu reddedilemez bir fırsat' olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2022-23 sezonunda EuroLeague Women şampiyonluğunu kazanan takımın önemli aktörlerinden Breanna Stewart ile tekrar anlaşarak, Zaragoza'da düzenlenecek EuroLeague Women Final Six organizasyonu öncesi takımı güçlendirdi. Stewart, Avrupa'ya gelmek veya Fenerbahçe'ye dönmek gibi bir planı olmadığını, ancak teklif geldiğinde her şeyin uyum içinde olduğunu ve bunun reddedemeyeceği bir fırsat olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'yi özlediğini ifade eden Stewart, takımı ayrıldıktan sonra da takip ettiğini, özellikle EuroLeague maçlarını izlediğini ve kalbinin Fenerbahçe için attığını söyledi. Önceki takımla şu anki takım arasında benzerlikler olduğunu, her ikisinde de iyi bir derinlik ve kazanma kültürü bulunduğunu vurguladı.

ABD ve Avrupa basketbolu arasındaki farkları değerlendiren Stewart, seviyelerin yaklaştığını ve dünya genelinde kadın basketbolunun geliştiğini, bunun Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'na katılması gibi önemli adımlarla desteklendiğini ifade etti. Bu gelişmelerin kadın basketbolu için kritik olduğunu sözlerine ekledi.

SON DAKİKA: Breanna Stewart Fenerbahçe Opet'e Geri Döndü: 'Reddedemeyeceğim Bir Fırsattı' - Son Dakika
