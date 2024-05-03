Brezilya'da Feci Fırtınada 29 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Feci Fırtınada 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde dört gün boyunca devam eden yoğun yağış, sel ve toprak kaymalarının tetiklendiği feci fırtınalarda 29 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de kayboldu. Eyalet Valisi Eduardo Leite Perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu fırtınaları, eyaletin tarihindeki en feci doğal afet olarak nitelendirirken, yardım taleplerini iletti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise afetten en kötü etkilenen şehirlerden biri olan Santa Maria'yı ziyaret ederek yardım teklifinde bulundu.

03.05.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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SAO PAULO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde dört gün boyunca devam eden yoğun yağış, sel ve toprak kaymalarının tetiklendiği feci fırtınalarda 29 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de kayboldu.

Eyalet Valisi Eduardo Leite Perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu fırtınaları, önde gelen tarım ve hayvancılık üreticilerinden biri olan eyaletin tarihindeki en feci doğal afet olarak nitelendirirken, "Ne yazık ki bu sayıların artacağını biliyoruz" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise Perşembe günü eyaletin afetten en kötü etkilenen şehirlerinden biri olan Santa Maria'yı ziyaret ederek Leite ile bir araya geldi. Devlet başkanı, Uruguay ve Arjantin sınırındaki eyalette mevcut acil durumun giderilmesi için federal fon ve yardım teklifinde bulundu.

Lula, "Federal hükümetten sağlık yardımı alma konusunda sıkıntı çekilmeyecek, ulaşım ve gıda konusunda para sıkıntısı çekilmeyecek, her şey elimizin altında. Gerek bakanlar, gerek sivil toplum gerekse ordumuz aracılığıyla, yağışlar yüzünden mahsur kalan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Yağışların devam edeceği tahmin edilirken, Leite bölge sakinlerine daha yüksek yerlere gitme ve sivil savunma kurumu tarafından belirlenen sele yatkın bölgelerden uzak durma çağrısında bulundu.

Leite, yaklaşık 4.400 bölge sakininin tahliye edildiğini, ancak halen binlerce kişinin sular altında kalan evlerinden kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Sivil savunma bültenine göre doğal afetten 154 kent etkilendi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Feci Fırtınada 29 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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