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Brezilya'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Brezilya'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bulunan Capitolio kentinde bir helikopter göle düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Helikopterin kalkışta teknik sorunlar yaşadığı ve suya çakıldığı belirtildi. Olayı soruşturmak üzere Brezilya Hava Kuvvetleri'nin müfettişleri görevlendirildi.

Brezilya\'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
03.01.2024 - 09:26,
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SAO PAULO, 3 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde yer alan Capitolio kentinde bir helikopterin göle düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bölge itfaiye departmanının ön raporuna dayanan yerel medya haberine göre, helikopterde bulunan kişiler Furnas Gölü'nü ziyaret eden bir grup gezginden oluşuyordu. Helikopterin kalkışta teknik sorunlar yaşadığı ve suya çakıldığı belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan video ve görüntüler, yaz tatilinde binlerce insanın göl çevresinde dolaştığı anda meydana gelen kazayı gösteriyor.

Brezilya Hava Kuvvetleri'ne göre, ülkenin Havacılık Kazaları Araştırma ve Önleme Merkezi'ndeki müfettişler olayı soruşturmak üzere görevlendirildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Brezilya'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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