Brezilya'da Rekor Yağış ve Seller: Ölü Sayısı 169'a Yükseldi

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SAO PAULO, 27 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'dan bu yana etkili olan rekor düzeydeki yağış ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi.

Brezilya Sivil Savunma Ajansı'nın son raporuna göre, son 24 saat içinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Eyalette şimdiye dek yaşanan bu en şiddetli doğal afet nedeniyle 56 kişi ise halen kayıp.

Eyalette haftalardır süren seller ve taşan nehirler sonucu 2,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, eyalet başkenti Porto Alegre ve diğer 469 belediyede zarar gören altyapının yeniden inşasının en az bir yıl süreceği tahmininde bulundu.

Porto Alegre ve eyaletteki diğer büyük şehirlerde önümüzdeki hafta da yağış beklendiğinden, riskleri en aza indirmek üzere eğitime 48 saat ara verilecek.

Arjantin ve Uruguay sınırında yer alan Rio Grande do Sul, Brezilya'da önemli bir tarım merkezi ve Latin Amerika'nın en büyük pirinç üreticisi konumunda.