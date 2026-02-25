Brezilya'da Sel Faciası: 30 Ölü, 40 Kayıp - Son Dakika
Brezilya'da Sel Faciası: 30 Ölü, 40 Kayıp

25.02.2026 09:54
Brezilya'daki şiddetli yağışlar 30 can aldı, 40 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Hükümet seferber.

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Minas Gerais eyaleti itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerde can kaybının arttığı ifade edildi.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Yetkililer, bölgede daha fazla yağış beklendiğini belirterek, alarm durumunun sürdüğünü açıkladı ve halktan riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, zor bir zamandan geçtiklerini söyleyerek, "Çok üzücü bir an yaşıyoruz. Son derece yağışlı bir geceydi, birkaç saat içinde neredeyse bir aylık yağış miktarı düştü. Bölgede binlerce kişi elektrik ve su hizmetinden yoksun kaldı. Tahliye edilenler için çeşitli okullar geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. İlk insani yardım kamyonları yola çıktı." diye konuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletini vuran şiddetli yağış nedeniyle hükümetin seferber olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

