Brezilya'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 171'e yükseldi

Güncel

SAO PAULO, 2 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şimdiye kadar yaşanan en büyük iklim felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.

Eyaletin sivil savunma ajansına göre, 29 Nisan'dan bu yana rekor seviyede gerçekleşen yağışlar nedeniyle yükselen nehirlerin yol açtığı taşkınlardan 2,39 milyon kişi olumsuz etkilendi. 43 kişiden hala haber alınamazken, 617.900 kişi de yıkılan ya da sular altında kalan evlerinden tahliye edildi.

Yağışların ara vermesi ve hükümetin kurtarma ve yeniden inşa amacıyla sağladığı destek ödemelerinin başlaması, selden etkilenen şehirleri geçen hafta bir nebze rahatlattı.

İklim kaynaklı felaketten, Brezilya'nın önemli bir tarım merkezi ve Latin Amerika'nın en büyük pirinç üretim alanı olan Rio Grande do Sul'un 497 belediyesinden 475'i etkilendi.

Sivil savunma ajansından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Leptospiroz enfeksiyonu vakalarının da artmakta olduğu belirtildi.