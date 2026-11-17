Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'e tam destek verdi.

Lula da Silva'nın Sanchez ile dün Madrid'de yaptığı görüşmenin ayrıntıları ve Brezilya Devlet Başkanı'nın konuşması PSOE tarafından yayımlandı.

Sanchez'i "Avrupa'da tek ilerici lider" olarak tanımlayan Lula da Silva, İspanyollara "29 Kasım'da sandığa giderek, inşa etmek istedikleri İspanya'yı zihinlerinde tutmalarını ve oylarıyla, dünya çapında demokrasiyi ve ilerici hükümetleri güçlendirmeleri" çağrısında bulundu.

Lula da Silva, açık ve tam destek verdiği Sanchez'in 29 Kasım'da kazanmasının "çok önemli" olduğunu belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı, "Halkın sorumluluk sahibi, geçmişi olan, kanıtlanmış bir sicile sahip birine ihtiyacı var ve inanıyorum ki siz, Avrupa'da demokrasiyi savunmaya devam etmek ve Latin Amerika'da da savunmamıza yardımcı olmak için doğru kişisiniz. Tüm ilerici kesimler demokrasiyi savunmak için çalışmalı, aksi takdirde aşırı sağa teslim olursunuz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan PSOE'nin yayımladığı aynı videoda Sanchez, anketlerin sosyalistleri geride göstermesine rağmen Lula'nın son başkanlık seçimlerindeki zaferini örnek gösterdi.

Seçim öncesi "çok iyimser" olduğunu vurgulayan Sanchez, "vatandaşların neoliberal sağın önceki krizlere kemer sıkma önlemleriyle verdiği yanıtı unutmadığını" kaydetti.

İspanya'da sağ ve aşırı sağın seçimlerden galip çıkmasının mevcut sol hükümete "alternatif olmayacağını" savunan Sanchez, bunun tam tersine ABD'de, Arjantin'de veya eski Başkan Jair Bolsonaro döneminde Brezilya'da olduğu gibi bir "gerileme" olacağını söyledi.

Sanchez, bu zamana kadarki açıklamalarında, Lula da Silva'nın geriden gelip ikinci turda Brezilya devlet başkanı seçimini kazanmasının ve ABD'de Başkan Donald Trump'ın ara seçimleri kaybetmesinin İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde sol görüşlü siyasete fayda sağlayacağını savunmuştu.