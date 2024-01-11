Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Filistin Büyükelçisi ile görüştü

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Filistin'in Brezilya Büyükelçisi İbrahim Alzeben ile görüştü.

Lula da Silva, Büyükelçi Alzaben'i Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto Sarayı'nda kabul etti.

Alzaben, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Lula da Silva'dan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek olması için görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Lula da Silva ile "son derece verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Alzaben, "Filistin halkına yönelik uygulanan soykırımı sona erdirmeyi ve Filistin'i özgürleştirmeyi amaçlayan Güney Afrika'nın girişimi karşısında Brezilya'dan destek talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Alzaben, iki devletli çözüme yönelik desteği nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya teşekkür ederek, "Brezilya, Filistin halkına karşı işlenen soykırımın sora ermesi için ciddi çaba gösteriyor. Barışın tek koşulunun Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiği hususunda hem fikiriz. Lula da Silva, Gazze Şeridi'ne acil yardım sağlanması için desteğini ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.