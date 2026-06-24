BRICS Toplantısında Çok Taraflılık Vurgusu - Son Dakika
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BRICS Toplantısında Çok Taraflılık Vurgusu

BRICS Toplantısında Çok Taraflılık Vurgusu
24.06.2026 15:22
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Wang Yi, BRICS toplantısında çok taraflılığın önemini ve güvenlik işbirliğini vurguladı.

YENİ DELHİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 16. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'nda çok taraflılığın bir kez daha teyit edildiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang salı günü Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, katılımcıların toplantıda çok taraflılığı savunma, sorunların siyasi olarak çözüme kavuşturulmasını teşvik etme ve geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik tehditlerini koordineli şekilde ele alma konusunda önemli bir mutabakata vardıklarını belirtti.

Wang, toplantının, bağımsızlık ve kendi kendine yeterliliği koruma, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmayı artırma, kolektif bilgelikten yararlanma mekanizmaları oluşturma ve daha güçlü ortak adımlar atma konusunda katılımcıların BRICS ve Küresel Güney'e verdikleri ortak desteği de ortaya koyduğunu ifade etti.

Wang, toplantının, katılımcıların toplantı mekanizmasından daha fazla yararlanma, önemli uluslararası ve bölgesel sorunlarda iletişim ve koordinasyonu sürdürme ve daha kapsamlı BRICS işbirliğini sürekli zenginleştirmeye de destek verdiği anlamına geldiğini vurguladı.

Gelecek yıl Çin'in BRICS'in dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Wang, tüm katılımcıların Çin'de yeniden bir araya gelerek, BRICS ülkeleri arasındaki siyasi ve güvenlik işbirliğini derinleştirmesi ve BRICS'in bilgelik ve gücüyle dünyada barış ve güvenliğe katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BRICS Toplantısında Çok Taraflılık Vurgusu - Son Dakika

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