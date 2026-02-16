Brooklyn Tersanesi'nde Dron Faaliyetlerine Son - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Brooklyn Tersanesi'nde Dron Faaliyetlerine Son

16.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta Belediye Başkanı Mamdani yönetimi, Easy Aerial'in faaliyetlerine son verdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetiminin göreve başlamasının ardından, İsrail'e sınır gözetleme amaçlı insansız hava aracı (İHA) ve dron sağladığı belirtilen Easy Aerial adlı şirketin, belediyeye ait Brooklyn Donanma Tersanesi'ndeki faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

New York Post gazetesinin haberine göre, Mamdani yönetiminin göreve gelmesinden yaklaşık altı hafta sonra, sanayi kompleksini yöneten Brooklyn Donanma Tersanesi Geliştirme Şirketi (BNYDC), dron üreticisi Easy Aerial ile kira sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

New York Belediye Meclisi üyesi Lincoln Restler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin tersaneden ayrıldığı bilgisini paylaşan Restler, BNYDC'nin geçen ay kira sözleşmesini yenilememe konusunda "doğru" karar verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Restler, "Bu kamu varlığı, savaş silahlarına dönüştürülen İHA'ları üreten şirketlere alan kiralamamalıdır." ifadesini kullandı.

Easy Aerial'ın başkanı Ivan Stamatovski ve New York Belediyesi sorulara henüz yanıt vermedi.

BNYDC sözcüsü Claire Holmes ise sözleşmenin yenilenmeme sebebinin "operasyonel ve kampüs uyum konularıyla ilgili ticari nedenlerden" kaynaklandığını savundu.

Holmes, "Diğer tüm ev sahipleri gibi, biz de sözleşme şartlarına ve kampüs politikalarına uyum temelinde yenileme kararlarını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmeler, Mamdani'nin 1 Ocak'ta belediye başkanı olarak yemin etmesinin ardından Belediyedeki yönetim anlayışının değiştiğine işaret ediyor.

Easy Aerial'in faaliyetleri, son dönemde Brooklyn'deki aktivist grupların protestolarına konu olmuştu.

"Demilitarize Brooklyn Navy Yard" adlı grup, şirkete yönelik protesto gösterileri düzenleyerek, İsrail'e teknoloji sağlayan firmaların bölgeden çıkarılmasını talep etmişti."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Teknoloji, Brooklyn, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brooklyn Tersanesi'nde Dron Faaliyetlerine Son - Son Dakika

Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:19:23. #7.11#
SON DAKİKA: Brooklyn Tersanesi'nde Dron Faaliyetlerine Son - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.