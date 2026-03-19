Brüksel'de Askeri Güvenlik Önlemleri

19.03.2026 21:55
Brüksel'de 23 Mart'tan itibaren 200 asker sokaklarda devriye gezecek, karar güvenlik tehditlerine dayanıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, güvenlik önlemleri kapsamında 23 Mart Pazartesi gününden itibaren askerler sokaklarda görevlendirilecek.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, uygulama çerçevesinde en fazla 200 asker üç ay süreyle kent genelinde devriye görevi üstlenecek.

Askerler, federal polisle koordinasyon içinde belirli bölgelerde görev yapacak.

Kararların, Belçika'da ulusal güvenlik tehditlerini analiz eden ve risk seviyesini belirleyen resmi koordinasyon kurumu OCAD'ın güncel analizleri doğrultusunda, federal hükümet tarafından ihtiyaç halinde alındığı ifade ediliyor.

Öte yandan, askeri personelin konuşlandırılmasına ilişkin karar, Belçika'da siyasi ve toplumsal tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı siyasetçiler, askerlerin sokaklarda görev yapmasının kalıcı bir çözüm olmaması gerektiğine dikkati çekiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'de geçmiş yıllarda da terör tehdidi sonrası benzer şekilde askerler kritik noktalarda görevlendirilmiş, ilerleyen süreçte bu uygulama kademeli olarak sona erdirilmişti.

Yeni uygulamanın üç ay sonunda yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
