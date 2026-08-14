Brüksel Havalimanı'na Uçuş Güzergahı Yargıya Taşındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki havalimanına iniş yapan uçakların kullandığı ve bazı yerleşim bölgelerinde uçak gürültüsünü artırdığı belirtilen yeni uçuş güzergahı yargıya taşındı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Brüksel'in kuzeydoğusundaki Evere Belediyesi, "RNP 07L" olarak adlandırılan uydu destekli yaklaşma güzergahının yoğun kullanımına karşı Brüksel Bölgesi hükümetinin başlattığı hukuki sürece katılma kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye yönetiminin bir avukatı görevlendirdiği ve Brüksel Bölgesi tarafından açılan davaya resmen dahil olduğu bildirildi.

Söz konusu güzergah, Temmuz 2025'te Zaventem ilçesindeki Brüksel Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar sırasında hava trafiğinin geçici olarak yeniden düzenlenmesi kapsamında kullanılmaya başlandı.

Ancak çalışmaların tamamlanmasının ardından "RNP 07L" güzergahının kullanılmaya devam etmesi, uçakların geçtiği Brüksel'deki yerleşim bölgelerinde tartışmalara yol açtı.

Evere Belediyesi, yeni güzergahla birlikte bölge üzerinde alçak irtifadan geçen uçakların arttığını, tekrarlayan uçak gürültüsü ve gece uçuşlarının bölge sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini savunuyor.

Evere Belediye Başkanı Alessandro Zappala, uygulamanın başlangıçta geçici olarak planlandığına dikkati çekerek, "Geçici olması gereken bir önlem, bölge sakinlerinin huzuru, uykusu ve yaşam kalitesi pahasına kalıcı bir duruma dönüşemez." ifadesini kullandı.

Diğer belediyeler de yargıya başvurdu

Uçuş güzergahına yönelik itirazlar, Evere ile sınırlı kalmadı. Brüksel'deki Schaerbeek ve Berchem-Sainte-Agathe belediyeleri de "RNP 07L"nin kullanımına karşı hukuki girişimlerde bulundu.

Brüksel'in komşusu Flaman Bölgesi'nde de benzer tepkiler sürüyor.

Dilbeek, Lennik ve Roosdaal'da yaşayan 42 aile, güzergah nedeniyle Belçika devletine karşı dava açacaklarını duyurdu. Lennik Belediyesi de ayrı bir hukuki süreç için hazırlık yapıyor.

Gürültüden 270 binden fazla Brükselli etkileniyor

Brüksel Bölge hükümeti, 11 Haziran'da "RNP 07L" güzergahının kullanımına karşı durdurma davası açılması kararı almış ve belediyeleri de sürece katılmaya davet etmişti.

Bölge yönetiminin verilerine göre, söz konusu uçuş güzergahının neden olduğu gürültüden 270 binden fazla Brükselli etkileniyor. Ölçüm yapılan uçuşların yüzde 96'sının Brüksel'de uygulanan gürültü standartlarını aştığı belirtiliyor.

Belçika Federal Mobilite Bakanı Jean-Luc Crucke ise eleştirilerin odağındaki uydu destekli uçuş güzergahının Avrupa Birliği düzenlemelerinden kaynaklanan bir yükümlülük olduğunu belirtiyor.