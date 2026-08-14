Brüksel Havalimanı'na Uçuş Güzergahı Yargıya Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel Havalimanı'na Uçuş Güzergahı Yargıya Taşındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evere Belediyesi, uçak gürültüsüne neden olan yeni uçuş güzergahını yargıya taşıdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki havalimanına iniş yapan uçakların kullandığı ve bazı yerleşim bölgelerinde uçak gürültüsünü artırdığı belirtilen yeni uçuş güzergahı yargıya taşındı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Brüksel'in kuzeydoğusundaki Evere Belediyesi, "RNP 07L" olarak adlandırılan uydu destekli yaklaşma güzergahının yoğun kullanımına karşı Brüksel Bölgesi hükümetinin başlattığı hukuki sürece katılma kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye yönetiminin bir avukatı görevlendirdiği ve Brüksel Bölgesi tarafından açılan davaya resmen dahil olduğu bildirildi.

Söz konusu güzergah, Temmuz 2025'te Zaventem ilçesindeki Brüksel Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar sırasında hava trafiğinin geçici olarak yeniden düzenlenmesi kapsamında kullanılmaya başlandı.

Ancak çalışmaların tamamlanmasının ardından "RNP 07L" güzergahının kullanılmaya devam etmesi, uçakların geçtiği Brüksel'deki yerleşim bölgelerinde tartışmalara yol açtı.

Evere Belediyesi, yeni güzergahla birlikte bölge üzerinde alçak irtifadan geçen uçakların arttığını, tekrarlayan uçak gürültüsü ve gece uçuşlarının bölge sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini savunuyor.

Evere Belediye Başkanı Alessandro Zappala, uygulamanın başlangıçta geçici olarak planlandığına dikkati çekerek, "Geçici olması gereken bir önlem, bölge sakinlerinin huzuru, uykusu ve yaşam kalitesi pahasına kalıcı bir duruma dönüşemez." ifadesini kullandı.

Diğer belediyeler de yargıya başvurdu

Uçuş güzergahına yönelik itirazlar, Evere ile sınırlı kalmadı. Brüksel'deki Schaerbeek ve Berchem-Sainte-Agathe belediyeleri de "RNP 07L"nin kullanımına karşı hukuki girişimlerde bulundu.

Brüksel'in komşusu Flaman Bölgesi'nde de benzer tepkiler sürüyor.

Dilbeek, Lennik ve Roosdaal'da yaşayan 42 aile, güzergah nedeniyle Belçika devletine karşı dava açacaklarını duyurdu. Lennik Belediyesi de ayrı bir hukuki süreç için hazırlık yapıyor.

Gürültüden 270 binden fazla Brükselli etkileniyor

Brüksel Bölge hükümeti, 11 Haziran'da "RNP 07L" güzergahının kullanımına karşı durdurma davası açılması kararı almış ve belediyeleri de sürece katılmaya davet etmişti.

Bölge yönetiminin verilerine göre, söz konusu uçuş güzergahının neden olduğu gürültüden 270 binden fazla Brükselli etkileniyor. Ölçüm yapılan uçuşların yüzde 96'sının Brüksel'de uygulanan gürültü standartlarını aştığı belirtiliyor.

Belçika Federal Mobilite Bakanı Jean-Luc Crucke ise eleştirilerin odağındaki uydu destekli uçuş güzergahının Avrupa Birliği düzenlemelerinden kaynaklanan bir yükümlülük olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Brüksel Havalimanı, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel Havalimanı'na Uçuş Güzergahı Yargıya Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız
Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri’ni köşesine taşıdı Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de huzurun yüzyılında kardeşlik türküleri söyleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de huzurun yüzyılında kardeşlik türküleri söyleyeceğiz
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

16:33
Aziz Yıldırım’ın 2 milyar TL’lik dev yatı Bodrum’da görüntülendi
Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi
16:19
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
16:12
UltrAslan’da kriz büyüyor Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin’e küfürlü sözler
UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 19:29:37. #7.13#
SON DAKİKA: Brüksel Havalimanı'na Uçuş Güzergahı Yargıya Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.