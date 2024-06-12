BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Aşırı sağın yükselişi dünya savaşına hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Aşırı sağın yükselişi dünya savaşına hazırlık

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesini ABD'nin tek kutuplu dünyasına karşı bir başkaldırı olarak değerlendirdi. Baş, dünya savaşa hazırlandığını ve Türkiye'nin yanlış bir pozisyon aldığını belirtti.

12.06.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden aşırı sağın güçlenerek çıkmasını değerlendirdi. Ortaya çıkan iradenin aslında ABD'nin tek kutuplu dünyasına karşı bir başkaldırı olduğunu ifade eden Hüseyin Baş, "Aşırı sağın yükselişi Fransız ihtilalinden beri savaşsız hiç bitmemiş. Ben hep söylüyorum, dünya savaşı hazırlanıyor. Türkiye'yi yönetenler, pozisyonu yanlış alıyorlar" dedi.

Hüseyin Baş, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesiyle ilgili kişisel Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Baş, şunları söyledi:

"Avrupa'da küresel emperyalist sisteme karşı başkaldırıda bulunan bir irade güçleniyor. Le Pen de ve Meloni de dahil bunların ortak yönleri Amerikan dolarıyla kavga eden, küresel emperyalist düzenle kavga eden, sömürü düzeniyle kavga eden yani Amerika'nın tek kutuplu dünyasıyla kavga eden ve Avrupa'nın, ülkesinin Amerika'nın güdümünde olmasından rahatsızlık duyan bir siyasi irade olmaları.

"Bizim yapmamız gerekeni Avrupalılar yapıyor"

Avrupa'daki değişimi, ortak para birimi euroya karşı bir değişim, Avrupa Merkez Bankası'na karşı bir değişim, Amerikan dolarına karşı bir değişim, Fed'e karşı bir değişim ve küresel emperyalist sisteme karşı bir değişim olarak okuyorum. Aslında bu hareketi yapması gereken ülkeler bizim gibi ülkeler yani Amerika'nın direkt olarak, ekonomik olarak sömürdüğü ülkeler. Bizlerin bunu yapması lazımdı ama bu ses daha çok Avrupa'dan çıkmış oldu, o da enteresan bir bilinç düzeyi.

"Aşırı sağın yükselişi Fransız İhtilali'nden beri savaşsız bitmemiş"

Şunu da görmemiz lazım. Aşırı sağın yükselişi, dünyada Fransız İhtilali'nden beri hiç savaşsız bitmemiş. Ben hep söylüyorum, dünya savaşa hazırlanıyor. Savunma bakanlıkları her yerden farklı farklı açıklamalar yapıyor. Ülkelerin silah sanayilerine yatırımları inanılmaz derecede artış gösteriyor.

"Türkiye ABD'ye göre pozisyon alıyor, ABD'ye güvenilmez"

Dünya başka bir yere gidiyor. Bir de bunun üstüne aşırı sağın yükselişini koyduğumuz zaman, dünyada enteresan bir çekişme ve kavga ortamı oluşabilir. Bir an önce, bizim de pozisyon almamız lazım, defalarca söyledik, altını çiziyoruz ama Türkiye şu anda öyle gitmiyor ne yazık ki. Türkiye'yi yönetenler pozisyonu yanlış alıyorlar. Pozisyon, Amerika'nın dış politikası, bizim iç politikamız. Amerika'ya göre pozisyon alıyoruz ama ne kadar ABD'ye güvenilir? Bu da tartışma konusu bile değil bence."

Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Türkiye, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Aşırı sağın yükselişi dünya savaşına hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Aşırı sağın yükselişi dünya savaşına hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement