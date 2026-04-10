Ay'ın Karanlık Yüzüne Seyahat ve Cihangir'de Güncel Gelişmeler

10.04.2026 12:35
Bu hafta Ay'a en uzun seyahat gerçekleştirildi ve Pink Floyd'un müziği bu olaya damgasını vurdu. Ayrıca, çeşitli gözaltılar, siyasi gelişmeler ve sanat etkinlikleri Türkiye gündeminde önemli yer tuttu.

Bu hafta Ay'ın karanlık yüzüne en uzun seyahat gerçekleştirildi ve Pink Floyd'suz bu olay düşünülemezdi. Aynı zamanda, İzmir'in Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ile birlikte 3 belediye çalışanı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve 8 kişi gözaltına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması sonrası yerine AKP'li bir başkanın seçilmesiyle belediye başkanlığına AKP 'çökmüş' oldu. Ayrıca, 'ünlüler' uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınıyor.

Meteoroloji'nin tahminlerinin aksine, Cihangir'de hava kötü değildi ve millet sokaklara döküldü. Cafeler ünlü isimlerle doldu, örneğin DEM milletvekili Ayşegül Doğan ve eski solcu arkadaşım Berrin Alganer-Lenz mahallede görüldü. Yılmaz Özdil'in Sözcü'den ayrılıp ayrılmadığı muamma olarak kaldı ve bazıları onun sağcılık yaptığını iddia etti.

Haftalık dizi katarsisi devam ederken, dizilerde kötü adamların meçhul bir dilin aksanıyla konuşması ve aşiret ağalarının varlığı dikkat çekiyor. Akbelen'deki kamulaştırmayı protesto eden İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık'ın tutuklandığı bildirildi ve direniş sürüyor. Mülkiyeli hocalarım Mümtaz Soysal, Taner Timur, Muammer Aksoy ve Tuncer Bulutay sevgiyle anılıyor.

TKP'ye çağrılar yapılırken, Cihangir HomeRoom'da yazar Merve Küçüksarp'ın romanı imzalandı. Bu hafta Amerikalılar Ay'ın karanlık yüzüne gittiği için Pink Floyd'un Dark Side of The Moon albümünden Speak To Me/ Breathe şarkısı öneriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

