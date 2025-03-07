Bu Hafta Vizyona Giren 8 Yeni Film

Güncel

(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Robert Pattinson'un başrolünde olduğu, Parasite filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun bilim kurgu türündeki "Mickey 17" ile Kelt kraliçesi Boudica'nın hikayesini anlatan "Boudica: Queen of War" yer alıyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler şöyle:

Boudica: Queen of War

Kelt kraliçesi Boudica, kocası Prasutagus ile birlikte Iceni halkını yönetir. Boudica, Roma tarafından ihanete uğrayıp öldürüldüğünde, krallığı bir erkek varissiz kalır ve Romalılar onun topraklarına ve mallarına el koyar. Kocasının ölümünün intikamını almaya kararlı olan Boudica, bölgedeki çeşitli kabileleri bir araya getirir ve güçlü Roma İmparatorluğu'na karşı bir savaş başlatır.

Tür: Aksiyon, Dram, Tarihi

Yönetmen: Jesse V. Johnson

Oyuncular: Olga Kurylenko, Clive Standen, Peter Franzen

Mickey 17

Bir keşif klonisi, buzul gezegen Niflheim'daki tehlikeli bir göreve Mickey isimli klonu gönderir. Mickey, ölse de yeniden klonlanabilmekte ve geçmişte olanların büyük kısmını hatırlayabilmektedir. Bir görev sırasında Mickey 17'nin kaza geçirerek öldüğü düşünülür ve bu nedenle yeni bir Mickey klonu aktif edilir. Ancak Mickey 17 hayattadır. Bu durum üzerine Mickey 17 ve yeni klonu arasında büyük bir mücadele başlar.

Parazit ve Snowpiercer filmlerinin yönetmenliğini yapan Bong Joon-ho, bu kez Edward Ashton'ın Mickey 17 adlı romanını sinemaya uyarladı. 7 Mart'ta vizyona girecek film, İthaki Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan "Mickey 17" adıyla izleyiciyle buluşacak. Pattinson, Mickey'nin dönüşümünü etkileyici bir şekilde sergilerken, Mark Ruffalo, diktatör Kenneth Marshall karakteriyle toplumsal eşitsizlik ve ırkçılığa dikkat çekiyor.

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun

Bu Gece Uyku Yok

Bir çocuk, dolabın içinde bir canavarın gizlendiği kabuslarla rahatsız edilir. Rahatlaması için, babası gecenin bir yarısı belirir ve korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olur. Ancak çocuk, babasının kaderi ve onu tüketmekle tehdit eden kötü güç hakkındaki gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Guillermo Carbonell, Ben Deka, Julien Deka

Oyuncular: Milo Webb, Agustin Olcese, Bruno Giacobbe

Ozi: Doğanın Koruyucusu

Ailesinden ayrılmak zorunda kalan küçük Ozi'ye yabani hayatı koruyan gönüllüler tarafından bakılır. Kendisine hediye edilen tablet ile ailesinin yaşadığını öğrenen Ozi, onları bulmak için kaçarak dostları gergedan ve maymunla ormanda zorlu bir maceraya atılır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Tim Harper

Oyuncular: Amandla Stenberg, Laura Dern, Djimon Hounsou

Çiğdem

Film, baraj yapımı için boşaltılan köyden gitmyen, eğitim almak isteyen çocuklar için mücadele eden Çiğdem'in hikayesini anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Kurtuluş Baştimar

Oyuncular: Yusuf Akar, Mustafa Türkan, Hilal Baştimar

Dalya ve Kırmızı Kitap

Vefat eden bir yazarın kızı olan Dalya, babasının romanını bitirme görevini devralır. Dalya, kitabın kahramanı olmak için mücadele eden karakterlerle yüzleşmelidir.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yönetmen: David Bisbano

Oyuncular: Sophia Valverde, Danton Mello

Vina: Kötü Ruh

Vina okuldan dönerken ortadan kaybolur. Çok geçmeden Vina'nın cesedi Cirebon üst geçidinde bulunur. Vina'nın ölümünün nedeni motosiklet kazası olarak düşünülse de, büyükannesi böyle düşünmez. Çünkü cesette doğal olmayan ezilmeler vardır ancak çıkan raporu reddetmek için yeterli kanıta sahip değildir. Günler geçtikçe Vina'nın ruhunun dolaştığına dair ürpertici söylentiler yayılır. Vina'nın ruhu yaşananların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için oradadır.

Tür: Korku

Yönetmen: Anggy Umbara

Oyuncular: Delia Husein, Yusyf Mahardika, Lydia Kandou