Buca Belediye Başkanı Duman'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne Ziyaret

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi'ni ziyaret ederek, "Burada bizim üzerimize düşen ne olursa, her zaman gönül birliğine, iş birliğine hazırız" dedi.

Başkan Duman, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi'nin 16. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık görevine seçilen Sibel Yılmaz Çağlıner ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demokratik Kitle Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz da yer aldı.

Alevi kültürünün inanç ve değerlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Duman, "Bizim her zaman bir ayağımız buradaydı. Çünkü bu kültür bizim de kültürümüz. İnandığımız değerler bizler için kıymetli. Burada bizim üzerimize düşen ne olursa, her zaman gönül birliğine, iş birliğine hazırız" diye konuştu.

Göreve geldiklerinden bugüne geçen süreçte yaşanan kısıtlamalara ve kesintilere rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Duman, Buca'nın her köşesinde dayanışma ve hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri ise Duman'a taleplerini ileterek destek mesajları için teşekkür etti.