Buca Belediye Başkanı Duman'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediye Başkanı Duman'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne Ziyaret

Geniş Video İzle

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi'nin yeni başkanını ziyaret ederek, Alevi kültürüne verdikleri önemi vurguladı ve her zaman iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

01.02.2025 09:43  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi'ni ziyaret ederek, "Burada bizim üzerimize düşen ne olursa, her zaman gönül birliğine, iş birliğine hazırız" dedi.

Başkan Duman, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi'nin 16. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık görevine seçilen Sibel Yılmaz Çağlıner ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demokratik Kitle Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz da yer aldı.

Alevi kültürünün inanç ve değerlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Duman, "Bizim her zaman bir ayağımız buradaydı. Çünkü bu kültür bizim de kültürümüz. İnandığımız değerler bizler için kıymetli. Burada bizim üzerimize düşen ne olursa, her zaman gönül birliğine, iş birliğine hazırız" diye konuştu.

Göreve geldiklerinden bugüne geçen süreçte yaşanan kısıtlamalara ve kesintilere rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Duman, Buca'nın her köşesinde dayanışma ve hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri ise Duman'a taleplerini ileterek destek mesajları için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Görkem Duman, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Duman'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.