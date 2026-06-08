İçişleri Bakanlığı: Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Tedbiren Görevinden Uzaklaştırıldı

(ANKARA) - Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/114123 sayılı dosyasında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."