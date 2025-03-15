Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Karagöz Ailesi'nin İftar Sofrasına Konuk Oldu

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede ikamet eden Karagöz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Geçtiğimiz yıl da ilk iftarını aileyle beraber yapan Başkan Duman, "Allah tutulan oruçları kabul etsin" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçen yıl ilk iftar yemeğini evlerinde yediği İnönü Mahallesi'nde yaşayan Karagöz ailesinin evine bu yıl da misafir oldu. Duman, "Buraya gelirken kendi aileme, kendi akrabama geliyor gibi hissediyorum. Geçen yıl ilk iftarda burada hep beraberdik. Bu sene de Ramazan'da bir arada olmak nasip oldu. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah tutulan oruçları kabul etsin" diye konuştu.

Mahalleye çınarlar buluşma noktası müjdesi

Birlik ve beraberlik ruhu ile geçen akşamda bölge için hayata geçirmek istediği çalışmalardan da bahseden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, emekli nüfusunun yoğun olduğu İnönü Mahallesi'ne de 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Çınarlar Buluşma Noktası yapacaklarını söyledi.