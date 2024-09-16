Buca Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenliyor

Buca Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşatalım' temasıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Görkem Duman, kentsel hareketliliği teşvik etmek üzere pedal çevirecek.

16.09.2024 12:59  Güncelleme: 15:06
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım önlemleri konusunda farkındalık yaratmak için her yıl 16 - 22 Eylül'de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşatalım" temasıyla birçok etkinlik düzenleyecek.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 20 Eylül Cuma günü kentsel hareketliliği teşvik amacıyla Adnan Kahveci Caddesi'nden Hasanağa Bahçesi'ne kadar pedal çevirecek. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sürdürülebilir bir toplum yaratmak için öncelikle sürdürülebilirlik kültürünü kentimizde yerleştirmemiz gerekiyor. Daha yeşil, sağlıklı, güvenli, gürültüsüz, trafiksiz bir şehirde yaşamak için de farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu kapsamda tüm hemşehrilerimizi cuma günü saat 10.00'da Adnan Kahveci Caddesi'nden başlayacak olan pedal çevirme etkinliğimize bekliyoruz. Bisikletlerinizi alın gelin, şehri birlikte yaşayalım" diye konuştu.

Buca Belediyesi bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşatalım" temasıyla gerçekleşecek Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Hafta kapsamında karbon emisyonunu azaltarak çevreci ulaşım tedbirlerine dikkati çekmek için 'Açık Sokaklar ve Otomobilsiz Kent' günleri düzenlenecek. Program kapsamında, 19 Eylül Perşembe günü çocukları aktif hareketliliğe özendirmek üzere Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki Çınar Anaokulu önünde saat 10.00'da sokak oyunları ve dans gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün, saat 12.30'da Hasanağa Bahçesi'nde ise yurttaşların katılımı ile nefes meditasyonu ve yoga yapılacak.

Başkan Duman, pedal çevirecek

Kentsel hareketliliği sağlamak için 20 Eylül Cuma günü Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da katılacağı pedal çevirme etkinliği, Adnan Kahveci Caddesi'nde başlayarak, Hasanağa Bahçesi'ne kadar devam edecek. Etkinlik boyunca Hasanağa Bahçesi'nde sağlıklı gıda temasıyla 'Üretici Pazarı' kurulacak. Tezgahlarda üreticilerin ürettikleri sağlıklı sebzeler ve el emeği ürünler tüketicilere sunulacak. Hasanağa Bahçesi'nde saat 10.00'da zumba, pilates, tekvando, tenis etkinlikleri başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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