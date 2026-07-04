Buca Belediye Başkan Vekili Benzer Aşure İkramında Bulundu

(İZMİR) - Buca'da düzenlenen aşure lokması ikramında Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, kazan başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı, ilçedeki birlik beraberlik ruhuna dikkat çekti.

Buca'da muharrem ayı nedeni ile gerçekleştirilen geleneksel aşure ikramı bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde kurulan kazanlarda, birlik, beraberlik ve kardeşlik için aşure kaynatılarak vatandaşlara ikram edildi. Dağıtım öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe'nin okuduğu duanın ardından Başkan Vekili Benzer, kazanın başına geçerek kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşurenin birleştirici gücüne vurgu yapan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, bugün birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan aşurenin etrafında bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Buca'da farklılıklarımızla bir arada yaşamanın huzurunu, kardeşliğini paylaşıyoruz. Bu kardeşliği her fırsatta büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Paylaşmanın güzelliğini, muhabbetin sıcaklığını hep beraber yaşayalım. Bu aşurenin hanelerimize bereket, gönüllerimize huzur getirmesini diliyorum."