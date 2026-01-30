İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Buca Metrosu İçin Tarih Verdi: "İlk Etap 2027'de Çalışmaya Başlayacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Buca Metrosu İçin Tarih Verdi: "İlk Etap 2027'de Çalışmaya Başlayacak"

30.01.2026 16:06  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Metrosu'nun ilk etabının kazılarının tamamlandığını ve projenin modern toplu ulaşım sistemleri ile İzmir'i buluşturacağını açıkladı. Metro hattının 2027 içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin en büyük projelerinden Buca Metrosu çalışmalarında ilk etap kazılarının sona erdiğini belirterek, "Aklımızda olan şey İzmir'i modern çağdaş toplu ulaşım sistemleriyle buluşturmak. İlk etabı 2027 içinde hizmet vermeye başlayacak bir aksilik olmazsa" dedi.

Kent tarihinin en büyük projelerinden biri olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nda yeni bir eşik daha aşıldı.

Yapımı devam eden Buca Metrosu'nun Şirinyer İstasyonu'ndan Üçyol–Çamlıkule arasındaki 13,5 kilometrelik hattının tünel kazıları tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çalışmaların tamamlanmasının ardından makinelerin çıkışını Şirinyer İstasyonu Alanı'nda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile izledi. Son gelişmelerle birlikte metroda, 2024 yılında yüzde 6 olan projenin genel ilerleme seviyesi ise yüzde 47'ye ulaştı.

Tugay, çalışmalara ilişkin konuşmasında, şunları söyledi:

"Buca Metrosu, İzmir tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek bütçeli proje. Üçyol'dan Buca'ya uzanan 13,5 kilometrelik bir hattın yapımı planlanarak başlandı. Ben göreve geldikten sonra bunu Buca'dan Fuar İzmir'e uzatma kararı aldık ve onunla ilgili de çalışma başladı. Orası da 4 kilometrelik bir yol. Toplamda 17,5 kilometrelik bir metro inşa ediyoruz. Bugün, 4 tane metronun kazısını yapan TBM, her iki taraftan ilerleyerek bir noktada buluşacaklardı. Bugün son TBM bu ilk planlanan Çamlıkule – Üçyol arasındaki 13,5 kilometrelik hattın kazısı tamamlamış olacak. İlk etapta planlanmış olan, biz göreve geldiğimizde yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olan tünel kazısı bugün tamamlanmış oldu."

"Çamlıkule'den fuara doğru 2 kazı devam ediyor"

Metro hattının Gaziemir'e uzatılacağını da hatırlatan Tugay, "765 milyon Euro'luk bir bütçesi var bu projenin. Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en büyük projelerinden biri. Günde yaklaşık 400 bin vatandaşımızı taşıyacak. Çağdaş, teknolojik açıdan da seviyesinin en ileride olduğu bir metro taşımacılığı sistemini getirmiş olacağız. 2026'nın sonunda Fuar İzmir – Buca arası da kazılmış olacak. Bu yılın sonunda metro tünel kazılarını tamamlamış olacağız. Şu anda Çamlıkule'den fuara doğru 2 kazı devam ediyor. Fuar alanından da Buca'ya doğru bu iki TBM de kazıya başlayacak. Bunların da çalışmaları bu yıl sonun kadar tamamlanacak" dedi.

"İzmir'i modern çağdaş toplu ulaşım sistemleriyle buluşturacak"

Metro hattının kentte modern ulaşımı artıracağını belirten Tugay, hattın faaliyete geçmesi için de tarih vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca tünelin iç mekanik inşası, betonarme inşası trenlerin alımı gibi işlerimiz var. 108 tane tren alacağız. Bunlar tam otomatik en iyi teknolojiye sahip trenler olacak. Bu yılın 6. ayında bunun ihalesine çıkacağız. Başında planlanana göre daha da büyüterek İzmir için çok önemli bir ihtiyacı karşılayan bir projeyi yaptığımızı düşünüyorum. İzmir'in gurur projelerinden birisi adım adım ilerliyor. Aklımızda olan şey İzmir'i modern çağdaş toplu ulaşım sistemleriyle buluşturmak. Şu anda programlandığı gibi gidiyor her şey. Belki iki etap haline çalışmaya başlayacak ama ilk etabı 2027 içinde hizmet vermeye başlayacak bir aksilik olmazsa."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Ulaşım, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Buca Metrosu İçin Tarih Verdi: 'İlk Etap 2027'de Çalışmaya Başlayacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:17:49. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Buca Metrosu İçin Tarih Verdi: "İlk Etap 2027'de Çalışmaya Başlayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.