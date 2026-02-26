Bucak\'ta Araç Devrildi: 3 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde, yol kenarındaki ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yakup A. (68) idaresindeki 15 PV 810 plakalı araç, Çobanpınarı köyü Asarcık mevkisinde yol kenarında bulunan ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Halil G. (79) ve Fatma A. (70) sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
