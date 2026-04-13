Bucak'ta Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bucak'ta Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

13.04.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki Kaan Gümüşsoy, otomobil çarpması sonucu hastanede yaşamını yitirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

N.U. (17) idaresindeki 32 FP 481 plakalı otomobil, 8 Nisan'da Fatih Mahallesi Kervan Caddesi'nde bisiklet kullanan Kaan Gümüşsoy'a (10) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kaan, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Otomobil, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bucak'ta Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:26:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Bucak'ta Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.