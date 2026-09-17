Bucak\'ta kültür köprüsü etkinliğinde yöresel değerler yeni nesille buluştu

Burdur'un Bucak ilçesinde "Gelenekten Geleceğe Kültür Köprüsü" etkinliği gerçekleştirildi.

Bucak Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitim Merkezi ve Kızılkaya Belediyesi işbirliğinde Kızılkaya beldesinde düzenlenen etkinlikte, yöresel ürünlerin, geleneksel yemeklerin, el emeği ürünlerin ve kültürel değerlerin tanıtıldığı stantlar açıldı.

Programda, geleneksel sokak oyunları, asker kınası, zeybek gösterisi gibi birçok kültürel değer yeni nesille buluşturuldu.

Etkinliğe katılan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bu tür etkinliklerin, yöresel ürünlerin, geleneksel el sanatlarının, yemek kültürünün ve halkın ortak hafızasında yer alan değerlerin tanıtılmasına ve yaşatılmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kültürün, toplumu bir arada tutan önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çeken Bilgihan, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen Kaymakamlığa, Kızılkaya Belediyesine, ilgili kurumlara ve kültürel değerlerin yaşatılmasına gönüllü olarak destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Programa Vali Bilgihan'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Ökkeş Furkan Karakurt, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cüneyt Ağaça, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör ve kurum yöneticileri katıldı.