Budapeşte'de CPAC: Orban'a Destek Mesajları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'daki CPAC konferansında Orban'a destek verildi, Trump ve Milei mesajlarla katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC), 12 Nisan'da düzenlenecek genel seçim nedeniyle Başbakan Viktor Orban'a destek mesajları verildi.

Budapeşte'de düzenlenen "CPAC Macaristan 2026"ya Avrupa'daki çok sayıda sağ ve aşırı sağ parti lideri katıldı.

Konferansta ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın video mesajı gösterildi.

Trump, 12 Nisan'da genel seçime girecek olan Orban'a "tam destek" verdiğini yineledi.

Orban, konferansın açılış konuşmasında, Batı dünyasında önemli bir siyasi dönüşüm yaşandığına işaret ederek "Bu, Batı medeniyetinin son 100 yılındaki en büyük siyasi yeniden konumlanması." dedi.

Sadece siyaset yapmadıklarını belirten Orban, "Batı dünyasının ruhu için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Konferansa Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de katıldı. Milei'nin bu ziyareti, Arjantin'den devlet başkanı düzeyinde Macaristan'a yapılan ilk ziyaret anlamına geliyor.

Konferansta konuşan Milei de Orban'a yaklaşan seçimde destek verdiğini belirterek Macaristan'ın güçlü bir tarihe ve geleneklere sahip olduğunu ve ülkenin sosyalizm ile küreselcilere karşı mücadele verdiğini savundu.

Bizzat katılması beklenen Çekya Başbakanı Andrej Babis ise dün ülkesinde İsrail merkezli silah üreticisi Elbit Systems ile bağlantılı bir fabrikanın ateşe verilmesinin ardından konferansta video mesajla yer aldı. Babis, Orban'a tam destek verdiğini ifade etti.

Konuşmacı listesinde yer alan Netanyahu konferansa katılmadı

Macaristan basınına göre, konferansta konuşmacı listesinde olduğu belirtilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu programa katılmadı.

İsrail basını, şubat başında Netanyahu'nun CPAC'da konuşmacı olarak yer alacağını yazmıştı.

Öte yandan Budapeşte'de toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İsrail'i ve konferansa katılması beklenen Netanyahu'yu protesto etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) dün yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Macaristan'a planlanan ziyaretini gerçekleştirmesi halinde Budapeşte yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararları doğrultusunda Netanyahu'yu tutuklaması gerektiğini belirtilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Macaristan, Budapeşte, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
21.03.2026 23:35:45.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.