BUDO'nun 23 Kasım'da 12 seferi olumsuz hava şartları yüzünden yapılamayacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım'da planlanan 12 seferin yapılamayacağını duyurdu. İptal kararı, Mudanya-Kabataş, Kabataş-Mudanya ve Armutlu-İhlas hatlarındaki 23 Kasım seferlerini etkiliyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
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