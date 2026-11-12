BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Kabataş dahil 8 seferini iptal etti - Son Dakika
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BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Kabataş dahil 8 seferini iptal etti

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BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 sefer iptal edildi. Mudanya-Kabataş, Mudanya-Armutlu ve Armutlu-Kabataş hatlarındaki 07.00 ile 13.00 arasındaki seferler yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA
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