Buğday Üreticileri ve Tüketiciler, Buğday Taban Fiyatının Açıklanmasını Bekliyor - Son Dakika
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Buğday Üreticileri ve Tüketiciler, Buğday Taban Fiyatının Açıklanmasını Bekliyor

Buğday Üreticileri ve Tüketiciler, Buğday Taban Fiyatının Açıklanmasını Bekliyor

Buğday üreticileri ve tüketiciler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday taban fiyatını hala açıklamamasından dolayı endişeli. DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, çiftçilerin mağdur olmaması için fiyatın bir an önce açıklanması gerektiğini belirtirken, Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık ise buğday fiyatlarındaki zamın ekmek fiyatlarını da etkileyeceğini ifade etti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ise buğdayın maliyetinin geçen yıla göre yüzde 62 arttığını ve kilogram başına 10 lira 87 kuruş olduğunu açıklamıştı.

14.05.2024 16:39
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(ANKARA) - Buğday üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday taban fiyatını açıklamasını bekliyor. DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, "Çiftçimizin mağdur olmaması için buğday taban fiyatları bir an önce açıklanmalıdır" derken; Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, "Buğday fiyatlarına zam yapılınca haliyle ekmek fiyatlarını da etkileyecektir" açıklamasını yaptı.

Birçok bölgede hasat başlamasına rağmen TMO, buğday taban fiyatını hala açıklamadı. Buğday üreticileri ve tüketiciler, fiyatın bir an önce açıklanması gerektiğini dile getiriyor.

Türkiye Ziraad Odaları Birliği, 27 Nisan'da "Çiftçilerimizin buğday tohumunu attığı günden hasada kadar yapacağı harcamalar dikkate alınarak yapılan maliyet hesabında, kuru şartlarda üretimi yapılan buğdayın ortalama maliyeti geçen yıla göre yüzde 62 oranında artarak kilogramı 10 lira 87 kuruş olarak tespit edildi" açıklamasını yapmıştı.

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM'de konuyla ilgili "Çiftçimizin mağdur olmaması için buğday taban fiyatları bir an önce açıklanmalıdır. Çiftçimiz geçen yıl buğday hasadında da aynı sorunu yaşadı. Fiyat geç açıklandı ve açıklanan fiyat, destekleme ile birlikte çiftçiyi zarar etmekten kurtaramadı. Buğday fiyatı kilogram başına 15,50 TL'den az olmamalıdır" dedi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık ise "Buğday fiyatlarına zam yapınca haliyle ekmek fiyatlarını da etkileyecektir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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