Bugünkü Önemli Olaylar

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenecek "Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara" Teknik Destek Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Edirne Millet Bahçesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Edirne/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verileri basın toplantısına katılacak, İbn Haldun Üniversitesi Tercihfest etkinliğinde konuşacak.

(İstanbul/10.30/17.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Trump'ın bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığı için İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kavacık Yaşam Merkezi'nde Üniversite Tercih Destek Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu maçlarının kura çekimi, İsviçre'de yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

3- Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.