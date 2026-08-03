Bugünkü Önemli Olaylar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bugünkü Önemli Olaylar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün Ankara'da turizm, ekonomi ve spor alanlarında önemli etkinlikler gerçekleşecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenecek "Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara" Teknik Destek Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Edirne Millet Bahçesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Edirne/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verileri basın toplantısına katılacak, İbn Haldun Üniversitesi Tercihfest etkinliğinde konuşacak.

(İstanbul/10.30/17.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Trump'ın bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığı için İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kavacık Yaşam Merkezi'nde Üniversite Tercih Destek Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu maçlarının kura çekimi, İsviçre'de yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

3- Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Ekonomi, Turizm, Ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugünkü Önemli Olaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağrı Dağı’nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı
Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı, boşanma tebligatlarına dikkat çekti Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı, boşanma tebligatlarına dikkat çekti
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi evde cansız bedeni bulundu Kötü koku ekipleri harekete geçirdi; evde cansız bedeni bulundu
Botan Çayı’nda kahreden olay: Çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken kayboldu Botan Çayı’nda kahreden olay: Çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken kayboldu
10 yıllık firar elektriksiz evde bitti: FETÖ’cü darbecinin saklandığı evden servet çıktı 10 yıllık firar elektriksiz evde bitti: FETÖ’cü darbecinin saklandığı evden servet çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı

22:04
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
21:20
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:56
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye’nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye'nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 00:35:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bugünkü Önemli Olaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.