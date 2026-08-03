Pasaportlarda devrim gibi değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport başvurularında ıslak imza ile mühür zorunluluğunu kaldırarak tamamen dijital sisteme geçti. Elektronik talep formu uygulamasıyla evraklar anlık doğrulanacak, eksik belge kaynaklı gecikmeler azalacak ve başvuru süreci önemli ölçüde hızlanacak.

İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında geleneksel mühür ve ıslak imza zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırdı. Hayata geçirilen elektronik talep formu uygulamasıyla evrak doğrulama işlemleri anlık olarak yapılacak ve günlerce süren bekleyişler saniyeler içinde tamamlanacak.

DİJİTAL SİSTEMLE BÜROKRASİ HAFİFLEDİ

Yeşil ve gri pasaport almak isteyen kamu çalışanları için başvuru süreci baştan aşağı yenilendi. İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü teknolojik altyapı çalışmaları sonucunda, pasaport işlemlerindeki bürokrasi yükü azaltılarak tamamen dijital bir sisteme geçiş yapıldı. Yeni sistemle birlikte başvuru süreçlerinin çok daha pratik, hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

BASILI EVRAK DEVRİ SONA ERDİ

Geçmişte pasaport hakkı kazanan personelin talep formları, kendi kurumları tarafından basılı evrak olarak hazırlanmak zorundaydı. Yeni düzenlemeyle bu evrak trafiği rafa kaldırıldı. Artık hak sahiplerinin kurumları tarafından hazırlanan belgeler, elektronik imza ve dijital onay ile doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) gönderiliyor.

BEKLEME SÜRESİ MİNİMUMA İNDİ

İşlemlerin elektronik ortama taşınmasının sunduğu en büyük avantaj zaman tasarrufu oldu. Yeni sistemle nüfus müdürlüklerine giden formların sistem üzerinden eş zamanlı doğrulanabilmesi sağlandı. Geçmişte sıkça karşılaşılan eksik veya hatalı evrak kaynaklı gecikmeler ortadan kalktı. Vatandaşların gişelerde bekleme süresi minimum seviyeye indirildi.

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Pasaportlarda devrim gibi değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Meclise “İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun“ başvurusu Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu
İstanbul’da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Bahçeli’den “çerçeve yasa“ açıklaması: Tam destek verilmeli Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması: Tam destek verilmeli
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

09:37
Galatasaray’da neler oluyor Osimhen’den Yunus’un ağzını açıkta bırakan hareket
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket
09:22
YAŞ yarın toplanıyor 3 isim ilk kez masada
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
08:57
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif Galatasaray anında yanıt verdi
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
07:11
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 09:56:36. #7.12#
SON DAKİKA: Pasaportlarda devrim gibi değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.