350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak - Son Dakika
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350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak

350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere geniş kapsamlı uzman personel alım sürecini başlattı. 47 farklı görev alanını kapsayan alımlarda ücretlerin kıdem ve göreve bağlı olarak yaklaşık 350 bin TL'ye kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Başvurular 11 Eylül 2026'da sona erecek ve adaylar işlemlerini Başkanlığın Kariyer Portalı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Kamuda dev istihdam hamlesi siber güvenlik alanında geldi. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin ulusal siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi ve dijital egemenliğinin güçlendirilmesi amacıyla uzman personel alımı yapacak.

Başkanlığın merkez teşkilatı hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilecek personel, Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

47 FARKLI GÖREV ALANINDA ALIM YAPILACAK

Personel alımı, siber güvenlikten yapay zekaya kadar geniş bir uzmanlık alanını kapsıyor. Adli Bilişim, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale, Siber Güvenlik Operasyonları, Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği ve Yapay Zeka alım yapılacak alanlar arasında bulunuyor.

Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi gibi teknik ve stratejik alanlarla birlikte toplam 47 farklı görev alanında personel istihdam edilmesi planlanıyor.

BAŞVURULAR 11 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Alım sürecinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ücretler oldu. Pozisyon, görev ve kıdeme bağlı olarak çalışanların alacağı ücretin yaklaşık 350 bin TL'ye kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

Adayların başvuru için belirlenen takvimi kaçırmaması gerekiyor. Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar işlemlerini Başkanlık Kariyer Portalı kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden yapabilecek. Her aday, gerekli şartları taşıdığı pozisyon ve görev alanlarından yalnızca birine başvurabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Siber Güvenlik Başkanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Ağustos, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur 350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak - Son Dakika

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