Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal ile Çin’in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde en az 165 kişi hayatını kaybetti. İki tarafta toplam 1381 kişiden haber alınamazken, ilk etapta depremle ilişkilendirilen felaketin devasa bir buzul çökmesi ve ardından oluşan enkaz akışı nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran yıkıcı sel ve heyelan felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. 

Çarşamba sabahı başlayan felakette devasa boyuttaki su, çamur ve kaya kütlesi sınırın her iki tarafındaki yerleşim yerlerini yuttu. Nepal'de Bhote Koshi ve Trishuli nehirlerinin güzergahındaki köy ve kasabalar sular altında kalırken, Çin tarafındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dev çamur dalgalarının binaları yıktığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer aldı. Bölgeden gelen son resmi açıklamalara göre felakette en az 165 kişi hayatını kaybetti.

Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: YÜZLERCE TURİST VE BÖLGE SAKİNİ KAYIP

Felaketin üzerinden yirmi dört saatten fazla süre geçmesine rağmen bölgedeki iletişim ve ulaşım altyapısının çökmesi nedeniyle kayıp sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Nepal afet yönetim kurumunun paylaştığı son verilere göre, ülkede 579'u Nepalli ve yabancı turist olmak üzere toplam 823 kişiyle hiçbir bağlantı kurulamıyor. Çin makamları ise Tibet bölgesinde 260'ı yabancı turist olmak üzere 558 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede ulaşılamayan yabancı ülke vatandaşları arasında Hindistan, Ukrayna, Malezya, İngiltere, Güney Afrika ve Avustralya gibi birçok farklı ülkeden turist bulunuyor.

Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

FELAKETİN GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI: DEPREM DEĞİL BUZUL ÇÖKMESİ

Yaşanan büyük yıkımın nedeni konusunda ilk saatlerde ortaya atılan iddialar, yapılan kapsamlı bilimsel incelemelerin ardından değişti. Nepal yetkilileri ve ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından ilk etapta deprem kaynaklı bir heyelan olarak duyurulan olay, sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin detaylı analiziyle aydınlatıldı. USGS, bölgede kaydedilen sismik hareketin aslında bir deprem olmadığını, felakete devasa bir buzul çökmesi ve enkaz akışının yol açtığını tespit etti. Buzuldan kopan dev kütlenin kayaları ve enkazı nehir sistemine sürüklemesiyle aşağı kesimlerdeki yıkıcı selin tetiklendiği kesinleşti.

Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

ULUSLARARASI TOPLUMDAN BÖLGEYE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Afetin yarattığı tahribatın netleşmesiyle birlikte uluslararası toplum bölge için harekete geçti. Başlatılan yardım seferberliği kapsamında ABD acil olarak beş yüz bin dolarlık yardım sözü verirken, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 1,4 milyon dolarlık bir kaynak tahsis etti. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek olmak amacıyla Avrupa Birliği Copernicus uydu sistemini devreye soktuğunu duyurdu. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü acil tıbbi malzemeleri yola çıkarırken, Hindistan da bölgeye ilk etapta on ton insani yardım ulaştırdı.

Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyorDeprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Güncel, Gündem, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak 350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
Eşinin ısrarıyla hayatı değişti Emekli imam “süper meyve“ üreticisi oldu Eşinin ısrarıyla hayatı değişti! Emekli imam "süper meyve" üreticisi oldu
9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor 9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor
Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı kıskıvrak yakalandılar Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
Komşu kavgası kanlı bitti Eski muhtar kurtarılamadı Komşu kavgası kanlı bitti! Eski muhtar kurtarılamadı
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Denizin ortasında şoke eden anlar: Saçından sürükleyerek yata götürdü Denizin ortasında şoke eden anlar: Saçından sürükleyerek yata götürdü
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

09:06
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için “O olmasaydı kazanamazdık“ diyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
08:51
İsrail iki ülkeye birden saldırdı Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
08:31
Dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
08:16
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
08:15
Aziz Yıldırım’ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
07:54
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü Tünel görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı
03:58
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü Sokak savaş alanına döndü
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü! Sokak savaş alanına döndü
02:42
Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti Dakikalar sonra 112’yi aradı
Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı
02:27
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı Tablo sandığından da kötü
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü
00:56
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:54
Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
23:13
ABD’nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir
ABD'nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 09:12:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement