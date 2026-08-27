Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran yıkıcı sel ve heyelan felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor.

Çarşamba sabahı başlayan felakette devasa boyuttaki su, çamur ve kaya kütlesi sınırın her iki tarafındaki yerleşim yerlerini yuttu. Nepal'de Bhote Koshi ve Trishuli nehirlerinin güzergahındaki köy ve kasabalar sular altında kalırken, Çin tarafındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dev çamur dalgalarının binaları yıktığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer aldı. Bölgeden gelen son resmi açıklamalara göre felakette en az 165 kişi hayatını kaybetti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: YÜZLERCE TURİST VE BÖLGE SAKİNİ KAYIP

Felaketin üzerinden yirmi dört saatten fazla süre geçmesine rağmen bölgedeki iletişim ve ulaşım altyapısının çökmesi nedeniyle kayıp sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Nepal afet yönetim kurumunun paylaştığı son verilere göre, ülkede 579'u Nepalli ve yabancı turist olmak üzere toplam 823 kişiyle hiçbir bağlantı kurulamıyor. Çin makamları ise Tibet bölgesinde 260'ı yabancı turist olmak üzere 558 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede ulaşılamayan yabancı ülke vatandaşları arasında Hindistan, Ukrayna, Malezya, İngiltere, Güney Afrika ve Avustralya gibi birçok farklı ülkeden turist bulunuyor.

FELAKETİN GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI: DEPREM DEĞİL BUZUL ÇÖKMESİ

Yaşanan büyük yıkımın nedeni konusunda ilk saatlerde ortaya atılan iddialar, yapılan kapsamlı bilimsel incelemelerin ardından değişti. Nepal yetkilileri ve ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından ilk etapta deprem kaynaklı bir heyelan olarak duyurulan olay, sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin detaylı analiziyle aydınlatıldı. USGS, bölgede kaydedilen sismik hareketin aslında bir deprem olmadığını, felakete devasa bir buzul çökmesi ve enkaz akışının yol açtığını tespit etti. Buzuldan kopan dev kütlenin kayaları ve enkazı nehir sistemine sürüklemesiyle aşağı kesimlerdeki yıkıcı selin tetiklendiği kesinleşti.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN BÖLGEYE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Afetin yarattığı tahribatın netleşmesiyle birlikte uluslararası toplum bölge için harekete geçti. Başlatılan yardım seferberliği kapsamında ABD acil olarak beş yüz bin dolarlık yardım sözü verirken, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 1,4 milyon dolarlık bir kaynak tahsis etti. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek olmak amacıyla Avrupa Birliği Copernicus uydu sistemini devreye soktuğunu duyurdu. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü acil tıbbi malzemeleri yola çıkarırken, Hindistan da bölgeye ilk etapta on ton insani yardım ulaştırdı.