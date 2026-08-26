Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika
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Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar

Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar
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Bakırköy'de, çalışma izni ve oturum hakları bulunmayan yabancı uyruklu kadınları, pasaportlarına el koyarak zorla çalıştıran şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kadın kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy’de insan ticareti ve fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, pasaportlarına el konularak zorla çalıştırılan yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.

PASAPORTLARINA EL KOYUP ZORLA ÇALIŞTIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Osmaniye Mahallesi’nde bir evin fuhuş çetesi tarafından kullanıldığını belirledi. Yapılan incelemelerde, oturum ve çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadınların bu evde tutulduğu, pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıldığı tespit edildi.

Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar

SOSYAL MEDYADAN MÜSTERİ TOPLAMIŞLAR

Evi takibe alan ekipler, adrese çok sayıda yabancı uyruklu kadının giriş çıkış yaptığını saptadı. Çete üyelerinin, sanal medya platformlarında canlı yayınlar açarak oturum ve çalışma izni bulunmayan kişileri belirli iletişim kanallarına yönlendirdiği ortaya çıkarıldı.

Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar

POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Teknik ve fiziki takibin ardından dün adrese operasyon düzenlendi. Baskın sırasında evin balkonundan yandaki dairelere geçerek kaçmaya çalışan 14 yabancı uyruklu kadın polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İnsan ticareti ve fuhuş çetesini yönettiği belirlenen Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli 4 şüpheli ise kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar

ÇETE DEFTERLERİ VE DİJİTAL BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 1 tablet ve çetenin tuttuğu çok sayıda defter ele geçirildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kurtarılan kadınlardan oturum izni bulunmayan 7'si sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Oturum izni bulunan diğer 7 kadının ise polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar
Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar
Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika

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