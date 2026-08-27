Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor - Son Dakika
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Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
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Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Vedat Muriqi'nin golünden önce Mason Greenwood'un attığı ters top dikkat çekti. Greenwood'un pasıyla başlayan atakta Oğuz Aydın'ın ortasını Vedat gole çevirirken, pozisyonun ardından "Golün yüzde 70'i Greenwood'un ters topuna yazar" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından maçın kritik anları konuşulmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin 23. dakikada geliştirdiği ve Vedat Muriqi'nin golüyle sonuçlanan hücumda Mason Greenwood'un attığı ters top özellikle dikkat çekti.

GREENWOOD'DAN OĞUZ AYDIN'A TERS TOP

Pozisyonun başlangıcında Greenwood, oyunun yönünü değiştirerek topu Oğuz Aydın'la buluşturdu. Topu iyi kontrol eden Oğuz Aydın, hücumu devam ettirerek ceza sahasına ortasını yaptı. Oğuz'un ortasında Vedat Muriqi yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi Lyon deplasmanında öne geçirdi.

"GOLÜN YÜZDE 70'İ GREENWOOD'A YAZAR"

Golün ardından Greenwood'un hücumun yönünü değiştiren pası Fenerbahçe taraftarlarından övgü aldı. Pozisyon için "Golün yüzde 70'i Greenwood'un ters topuna yazar" ve "O olmasa kazanamazdık" şeklinde yorumlar yapıldı.

KRİTİK GECENİN ÖNE ÇIKAN ANLARINDAN OLDU

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği kritik Lyon deplasmanında Greenwood'un gol öncesindeki pası, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların en çok konuştuğu pozisyonlardan biri oldu.

İşte şahane pastan kareler ve gol:

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için

Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Takım sayısı 36ya çıkarılınca zayıf takımlara katılma şansı oldu. Viking, AEK, sabah bakü, bratislava, fenerbahçe 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor - Son Dakika
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