Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor

Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından maçın kritik anları konuşulmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin 23. dakikada geliştirdiği ve Vedat Muriqi'nin golüyle sonuçlanan hücumda Mason Greenwood'un attığı ters top özellikle dikkat çekti.

GREENWOOD'DAN OĞUZ AYDIN'A TERS TOP

Pozisyonun başlangıcında Greenwood, oyunun yönünü değiştirerek topu Oğuz Aydın'la buluşturdu. Topu iyi kontrol eden Oğuz Aydın, hücumu devam ettirerek ceza sahasına ortasını yaptı. Oğuz'un ortasında Vedat Muriqi yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi Lyon deplasmanında öne geçirdi.

"GOLÜN YÜZDE 70'İ GREENWOOD'A YAZAR"

Golün ardından Greenwood'un hücumun yönünü değiştiren pası Fenerbahçe taraftarlarından övgü aldı. Pozisyon için "Golün yüzde 70'i Greenwood'un ters topuna yazar" ve "O olmasa kazanamazdık" şeklinde yorumlar yapıldı.

KRİTİK GECENİN ÖNE ÇIKAN ANLARINDAN OLDU

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği kritik Lyon deplasmanında Greenwood'un gol öncesindeki pası, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların en çok konuştuğu pozisyonlardan biri oldu.

İşte şahane pastan kareler ve gol: