İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi - Son Dakika
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İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
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İsrail ordusu, Lübnan ve Suriye’de eş zamanlı askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Lübnan’ın güneyindeki yerleşimlere hava ve kara saldırıları düzenlenirken, İsrail askerlerinin Suriye’nin Kuneytra ilindeki bir köye girerek eve baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, askeri operasyonlarını genişleterek hem Lübnan hem de Suriye topraklarında eş zamanlı eylemlere imza attı. Lübnan'ın güneyinde yürürlükteki ateşkese rağmen ağır bombardıman ve fiziki yıkım çalışmaları aralıksız sürerken, Suriye'nin güneybatısında ise karadan sızma ve ev baskınları gerçekleştirildi.

LÜBNAN'I HAVADAN VE KARADAN VURDU

İsrail güçlerinin Lübnan topraklarındaki ilerleyişi yer yer 10 kilometreyi aşarken, bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor. İsrail ordusunun Sur kentine bağlı el-Mansuri ve Buyut es-Siyad beldelerini savaş uçakları, patlayıcı yüklü insansız hava araçları ve tank atışlarıyla vurduğu bildirildi. Bölgeden gelen haberlere göre, askeri güçler bazı evleri ateşe verirken, insansız hava araçlarından sivil yerleşim yerlerinin üzerine patlayıcı dolu bidonlar bırakıldı. Sadece hava saldırılarıyla yetinmeyen İsrail birliklerinin, Merciiyyun'a bağlı Hula beldesinde iş makineleri kullanarak çok sayıda binayı tamamen yıktığı kaydedildi.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE AĞIR BİLANÇO

Mart 2026'dan bu yana devam eden ve ateşkes kararına rağmen durmayan bu operasyonlarda bugüne kadar 4 bin 350 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 307 kişinin yaralandığı ve 1 milyonu aşkın sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Tüm bu yıkıcı kara ve hava saldırılarına ek olarak, İsrail'e ait insansız hava araçlarının başkent Beyrut ile Dahiye ve Zahrani bölgeleri semalarında alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirmesi, bölgedeki psikolojik gerilimi daha da tırmandırıyor.

SURİYE'DE KARADAN SIZMA

Lübnan sınırındaki bu yoğun hareketliliğin yanı sıra İsrail güçleri Suriye tarafında da operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail askerlerinin, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra iline bağlı Terence köyüne karadan girerek bir eve baskın düzenlediği ve arama yaptığı rapor edildi. Bu sıcak gelişme, 18 Ağustos'ta İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen ağır hava saldırılarının hemen ardından yaşandı.

2024 yılının sonlarında Baas rejiminin devrilmesiyle değişen bölgesel dengeler, İsrail'in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi işgal etmesiyle sonuçlanmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yakın zamanda İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştıklarını ve Golan Tepeleri'ndeki haklardan taviz vermeden kapsamlı bir barış hedeflediklerini açıklamasına rağmen, sahadaki askeri operasyonların ve sınır ihlallerinin kesintisiz sürmesi dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi - Son Dakika

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