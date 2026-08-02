İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul'da 3, 4 ve 5 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlik dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul'da 3, 4 ve 5 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlik dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında yarın, 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günleri trafikte düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda, etkinlik tarihlerinde 01.00-05.00 saatleri arasında Beylerbeyi köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi köprü katılımı ile D-100 kara yolu kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Alternatif güzergah olarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü belirlenirken sürücüler D-100 kara yolu üzerinden Avrasya Tüneli, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, TEM Otoyolu üzerinden de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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