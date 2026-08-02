Ölü Süsü Vermek İsteyen Sürücü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölü Süsü Vermek İsteyen Sürücü Yakalandı

Ölü Süsü Vermek İsteyen Sürücü Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da otomobili dereden uçan Abdulkadir Taştan'ın, kendini öldü gösterme planı ortaya çıktı.

KENDİNE 'ÖLÜ' SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan'ın (36), kendisine 'ölü' süsü vermek için plan yaptığı tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Taştan'ın, kendisine 'ölü' süsü vermek için yaptığı plan, ailesini araması ile ortaya çıktı. Taştan'ın ailesini arayıp, yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü. Ayrıca, Taştan'ın kullandığı ve dereden çıkarılan 34 GET 243 plakalı otomobilin de yapılan incelemede çalıntı olduğu saptandı. Öte yandan ekipleri bölgede yaptığı arama-kurtarma çalışmaları ise gerçekler ortaya çıkmasıyla durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taştan'ı bulmak için çalışmalara devam ediyor.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Polisiye, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölü Süsü Vermek İsteyen Sürücü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

00:15
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun
23:57
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı
22:52
İsrail ordusu, İran’a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
İsrail ordusu, İran'a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 01:20:35. #7.13#
SON DAKİKA: Ölü Süsü Vermek İsteyen Sürücü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.