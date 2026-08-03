İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti - Son Dakika
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İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık\'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
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İlker Ayrık'tan hayranlarını üzen haber geldi. Geçirdiği talihsiz kazada üç kaburgası zarar gören ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, iyileşmeye çalışırken bir de zatürreye yakalandığını açıkladı. Üst üste sağlık sorunları yaşayan ünlü isim, ağustos ayında planlanan gösterilerini ertelemek zorunda kaldı.

Son dönemde Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe geçirdiği hayatla sıkça gündeme gelen başarılı sunucu ve oyuncu İlker Ayrık'tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü sunucu, geçirdiği kaza ve sonrasındaki sağlık durumu hakkında açıklama yaparak gösterilerinin ertelendiğini duyurdu.

"KABURGA KOLAY TOPARLANMIYORMUŞ"

İlker Ayrık, yaptığı paylaşımda kaza anını ve iyileşme sürecinde yakalandığı hastalığı şu sözlerle anlattı:

"23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..."

AĞUSTOS AYI GÖSTERİLERİ ERTELENDİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahnelere bir süre ara vermek zorunda kalan Ayrık, sevenlerinden müsaade isteyerek ertelenen gösterilerinin tarihlerini şu şekilde paylaştı:

"Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim."

İlker Ayrık, Ağustos, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Ahmet Koksal Hakan Ahmet Koksal:
    Geçmiş olsun rabbim şifa versin inşallah 5 0 Yanıtla
  • 140053 140053:
    geçmiş olsun kardeşim 5 0 Yanıtla
  • Muhammet özmen Muhammet özmen:
    Geçmiş olsun bastığın yere dikkat et kardeşim 2 0 Yanıtla
  • Ümit Onur Ümit Onur:
    Önce sağlık, Allah şifa versin inşallah 1 0 Yanıtla
  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    1 numara adam geçmiş olsun Allah acil şifalar versin İnşallah 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti - Son Dakika
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