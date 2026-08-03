İlker Ayrık\'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

Son dönemde Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe geçirdiği hayatla sıkça gündeme gelen başarılı sunucu ve oyuncu İlker Ayrık'tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü sunucu, geçirdiği kaza ve sonrasındaki sağlık durumu hakkında açıklama yaparak gösterilerinin ertelendiğini duyurdu.

"KABURGA KOLAY TOPARLANMIYORMUŞ"

İlker Ayrık, yaptığı paylaşımda kaza anını ve iyileşme sürecinde yakalandığı hastalığı şu sözlerle anlattı:

"23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..."

AĞUSTOS AYI GÖSTERİLERİ ERTELENDİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahnelere bir süre ara vermek zorunda kalan Ayrık, sevenlerinden müsaade isteyerek ertelenen gösterilerinin tarihlerini şu şekilde paylaştı:

"Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim."