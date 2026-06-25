Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri

6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.30)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Evrensel Aşura Matem Merasimi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ve Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Rize/08.30/09.30)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından Hatay Medeniyetler Korosu'nun katılımıyla CSO Ada Ankara'da düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı'nda Kardeşlik Konseri"ne katılacak.

(Ankara/20.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ile istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

4 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da temaslarda bulunacak.

(Toronto)

2 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir oyuncusu, ABD ile yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maç öncesinde Los Angeles Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Inglewood/00.30)

2 - A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçı öncesi Carson Sports Park'ta ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.

(Carson/03.30)

3 - 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye ile karşılaşacak ABD'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, Los Angeles Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. ABD Milli Takımı'nın medya etkinliği ve antrenmanı ise Great Park Sports Complex'te düzenlenecek.

(Inglewood/01.45/Irvine/20.00/21.00)

4 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etabında ikinci maçını Polonya ile yapacak.

(Gliwice/21.00)

5 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na C Grubu'nda İskoçya-Brezilya ile Fas-Haiti, A Grubu'nda Çekya-Meksika ile Güney Afrika-Güney Kore, E Grubu'nda ise Curaçao-Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya maçlarıyla devam edilecek.

(Miami/Atlanta/01.00/Meksika/Monterrey/04.00/Philadelphia/New York/23.00)

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