Bükreş'te Çin Yükseköğretim Fuarı 36 yükseköğretim kurumunun katılımıyla düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bükreş'te 26 Kasım 2026'da düzenlenen Çin Yükseköğretim Fuarı, Çin'den 36 yükseköğretim kurumunu ağırladı. Fuar, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini geliştirmeyi ve Romanyalı öğrencilere Çin'deki akademik olanakları tanıtmayı amaçlıyor.
BÜKREŞ, 27 Kasım (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Çin Yükseköğretim Fuarı, 26 Kasım 2026.
Çin'den 36 yükseköğretim kurumunun katıldığı fuar, Çin ile Romanya arasındaki eğitim işbirliğinin geliştirilmesini ve Romanyalı öğrencilere Çin'deki akademik olanakların tanıtılmasını amaçlıyor. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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