Bulancak'ta Kamu Yatırımları İçin Tahsisler Yapıldı - Son Dakika
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Bulancak'ta Kamu Yatırımları İçin Tahsisler Yapıldı

Bulancak\'ta Kamu Yatırımları İçin Tahsisler Yapıldı
05.06.2026 16:40
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Bulancak'ta üç kamu yatırımı için taşınmaz tahsisi gerçekleştirildi, toplamda 10 dönüm alan eklendi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde planlanan üç ayrı kamu yatırımı için taşınmaz tahsisi gerçekleştirildi.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretim öğrenci yurdu yapılması amacıyla daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen 5 dönümlük arsa alanına 5 dönüm daha ilave edildiğini belirtti.

Tahsis edilen alanın 10 dönüme çıkarıldığını ifade eden Sıbıç, söz konusu kararın belediye meclisinde kabul edildiğini aktardı.

Sıbıç, Sevgi Evleri Projesi için 3,5 dönümlük alanın, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası için de 430 metrekarelik alanın daha önce tahsis edildiğini hatırlattı.

Tahsis edilen alanların toplam ekonomik değerinin yaklaşık 600 milyon lira olduğunu kaydeden Sıbıç, kamu yararı söz konusu olduğunda hiçbir tereddüt göstermeden gerekli tahsisleri gerçekleştirdiklerini ve ilgili tahsis süreçlerinin de tamamlandığını ifade etti.

Yağlıdere ve Espiye'de Kur'an kurslarında yıl sonu etkinliği düzenlendi

Yağlıdere'de 4-6 Yaş ve 7-10 Yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik yıl sonu programı yapıldı.

İlçe Müftüsü İsa Akbaş, bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, 90 öğrencinin Kur'an eğitimi aldığını ifade ederek, öğrencilerin yetişmesinde emek harcayan Kur'an kursu öğreticileri başta olmak üzere tüm velilere teşekkür etti.

Programa Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim ile veliler katıldı.

Espiye ilçesinde ise 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 150 öğrenci için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler ve şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaynak: AA

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