Bulancak\'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Talipli köyü mevkisinde Aysel T. (53) idaresindeki EL073KC yabancı plakalı otomobil ile Mehmet Zehir'in (79) kullandığı 28 NR 804 plakalı motosiklet çarpıştı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Zehir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Aysel T. ile araçta bulunan Nusret T. (55) ve E.T. (12) Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.