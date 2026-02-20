Bülbül'den Bakan Tekin'e Eleştiri - Son Dakika
Bülbül'den Bakan Tekin'e Eleştiri

20.02.2026 10:41
CHP'li Bülbül, Bakan Tekin'in ramazan genelgesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı.

(AYDIN) - Haber: Osman BEKAR

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ramazan ayına ilişkin genelgesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek uygulamayı "özel hayata ve inançlara müdahale" olarak nitelendirdi. Bülbül, Bakanlığı eğitimdeki temel sorunlara çözüm üretmeye çağırdı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ramazan ayına ilişkin genelgesine tepki gösterdi. Açıklamasında Anayasa'nın ikinci maddesine atıfta bulunan Bülbül, "Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Laiklik, Cumhuriyet'in temel ilkesidir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından gönderildiği belirtilen genelgeyle, dört ve altı yaş grubu öğrenciler ile ailelerinden ramazan sofralarının ve ibadetlerin fotoğraflarının çekilerek öğretmenlere iletilmesinin istendiğini söyleyen Bülbül, uygulamanın Anayasa'nın 2'nci ve 24'üncü maddelerine aykırı olduğunu savundu.

Bülbül, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bu açıkça evlerimize, sofralarımıza ve inançlarımıza müdahaledir. Burada ibadethane ve ramazan sofrasınının fotoğraflarının çetelesinin öğretmenlere tutturulması sadece ibadetin teşhiri anlamına gelmiyor; fakirliğin ve özel hayatın teşhiri anlamına geliyor. Öğrencinin ve ailesinin ibadete katılıp katılmadığının ispatını isteme talebinde bulunmanın da hangi hukuki dayanağa dayandığını sormamız gerekiyor. Bizim İslamiyeti yaşama olgumuz başkaları gibi değildir. Türk toplumu İslamiyeti Sayın Bakanın ikliminde yaşamamaktadır. Türk toplumu ibadetini yapar, namazını kılar, orucunu tutar ve bunu kendi ikliminde yapar. 24 yıllık AKP iktidarında deist ve ateist oranı yüzde 10'ları aştıysa bunu sorgulaması gereken bu iklimi siyasaştıran AKP iktidarıdır. Boş ramazan sofrasının resmini isteyeceğine öğrencinin beslenme çantasını doldurmalı."

CHP'nin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin kanun teklifinin görüşülmesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Bülbül, Milli Eğitim Bakanlığı'nı okullardaki hijyen sorunları, atanmayan öğretmenler ve öğretmen maaşları konusunda adım atmaya çağırdı. Bülbül, "Hiç kimse dini değerlerin arkasına sığınarak gerçekleri gözardı edemez. Gençler gelecek kaygısı yaşıyor, beyin göçü artıyor. Ekonomi, eğitim, adalet ve sağlık alanlarında ciddi sorunlar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

